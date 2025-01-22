NEUWIED – Lana Horstmann bietet Bürgersprechstunde an – Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann lädt die Bürgerinnen und Bürger ihres Wahlkreises zu einer offenen Sprechstunde ein. Dabei steht der direkte Dialog im Mittelpunkt.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, persönliche Anliegen vorzutragen, Fragen zu stellen oder Anregungen einzubringen. Auch allgemeine Themen aus dem Alltag und der Kommunalpolitik können in diesem Rahmen besprochen werden. „Mir ist es wichtig, im direkten Gespräch zu erfahren, welche Themen die Menschen beschäftigen, wo Herausforderungen bestehen und welche Impulse sie für ihre Heimat mitbringen“, erklärt Horstmann.

Die Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, 28. Mai 2026, in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr in der SPD-Geschäftsstelle, Dierdorfer Straße 33 in 56564 Neuwied statt.

Für eine bessere Organisation wird um vorherige Anmeldung gebeten. Diese ist per E-Mail an wahlkreis@spd-lanahorstmann.de, über die Internetseite oder telefonisch unter 02631 9593110 möglich. Anmeldeschluss ist Dienstag, 26. Mai 2026, um 12:00 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.