REGION – Sommer, Sonne, Abenteuer – Mit dem KiJub in den Süden – Spannende Sommerferien in Südfrankreich verbringen

Sommerzeit ist Reisezeit. Das gilt auch für das Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub), das bereits seit vielen Jahren in den Sommerferien mit einer Jugendgruppe den sonnigen Süden Frankreichs besucht. Die abwechslungsreiche Tour führt vom Nationalpark Cévennen bis zum Mittelmeer und lockt mit Sonne satt, atemberaubender Natur und reichlich Abenteuern. Los geht es am Montag, 13. Juli. Zwei Wochen später und um zahlreiche Erfahrungen reicher tritt die Gruppe am Sonntag, 26. Juli, die Heimreise zurück in die Deichstadt an.

Die Jugendaktivfreizeit spricht Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren an, die sich gerne bewegen und Lust darauf haben, auch mal etwas Neues auszuprobieren. So wird die Gruppe beim Canyoning eine wasserreiche Flussschlucht durchqueren und die spektakuläre Landschaft des Naturparks Cévennen zu Fuß und mit dem Mountainbike erkunden. Auch eine Kanutour in der beeindruckenden Tarnschlucht steht auf dem Programm. Ruhetage mit reichlich Möglichkeiten zum Baden im Fluss bieten einen Ausgleich von den vielen Abenteuern und sorgen zwischendurch für Erholung unter südlicher Sonne. Zum Abschluss führt die Reise an die Küste des Mittelmeeres – hier lädt die schöne Hafenstadt Sète zu Erkundungen ein.

Weitere Informationen rund um die KiJub-Ferienfreizeit und zur Anmeldung gibt es im städtischen Kinder- und Jugendbüro, Heddesdorfer Straße 33, telefonisch unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de. Für Familien mit geringem Einkommen oder im Sozialleistungsbezug gibt es die Möglichkeit eine Bezuschussung zur Teilnahmegebühr zu beantragen.