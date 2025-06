DAADEN – Bätzing-Lichtenthäler im Wirtschaftsdialog mit Mubea in Daaden

Nicht nur in Krisenzeiten, aber gerade dann ist es den SPD-Stadtratsmitgliedern und natürlich auch Stadt-Bürgermeister Walter Strunk ein Anliegen, die Sorgen und Nöte der Menschen im Daadener Land und natürlich besonders der Arbeitnehmer zu kennen und ihnen zur Seite zu stehen. Zum wiederholten Mal traf man sich deshalb zum Gespräch mit dem Betriebsrat der Firma Mubea in Daaden. Doch dieses Mal kamen sie nicht allein.

Sabine Bätzing – Lichtenthäler, Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der SPD in Rheinland-Pfalz und Colin Haubrich, Juso und studentischer Mitarbeiter der SPD-Landtagsfraktion begleiteten den Bürgermeister ebenfalls. „Natürlich ist es auch für die Landespolitiker wichtig, wie es den Menschen und den Arbeitnehmern geht“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Nicht nur, aber natürlich vor allem im eigenen Wahlkreis. „Für Daaden und weit darüber hinaus ist Mubea ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor, und so ist der Austausch mit dem Betriebsrat sehr wichtig“, betonte Walter Strunk. Auch wenn die Stimmung im Moment angespannt sei, man habe erst letzte Woche in einer Umfrage am Tor erfahren, dass ein Großteil der Arbeitnehmer Angst um den Arbeitsplatz habe, befinde man sich mit der Geschäftsführung im guten Dialog und sei gut informiert, gaben die Betriebsräte an. Auf die Frage, was man von der Politik erwarte, ob es etwas gäbe, was man gerne mitgeben würde, wurde vor allem die Schaffung von stabilen Rahmenbedingungen genannt.

Planbarkeit sei für Firma und Angestellte wichtig. Sabine Bätzing-Lichtenthäler bot an, auch nach den folgenden Betriebsversammlungen und bei sonstigen Entwicklungen gerne informiert zu bleiben und in Kontakt zu bleiben. „In diesen unsicheren Zeiten ist es wichtig, zusammenzuhalten und die Sorgen und Ängste ernst zu nehmen“, betonte die Landtagsabgeordnete und fand einhellige Zustimmung. Dass die Politik nah bei den Menschen sein muss, ist ein wichtiges Anliegen der SPD und das auf jeder Ebene. Foto: Manuela Bruch-Schmit