FRIEDEWALD – Pfarrer Guido Konieczny tritt in den Ruhestand – ein treuer Haushalter verabschiedet sich

Nach über 16 Jahren im Dienst der Evangelischen Kirchengemeinde Friedewald geht Pfarrer Guido Konieczny zum 1. Juni 2025 in den vorzeitigen Ruhestand. Geboren 1969 in Essen, hat Konieczny seine Pfarrstelle in Friedewald seit dem 1. Januar 2009 mit großer Hingabe und Verantwortung ausgefüllt. Seit 1. Dezember 2023 übernahm er zudem im Rahmen einer pfarramtlichen Verbindung den Dienst in der Gemeinde Herdorf-Struthütten zu 50 Prozent, wobei ihn Diakon Michael Utsch unterstützte.

Pfarrer Konieczny versteht sich selbst als „treuen Haushalter“, der seinen Dienst mit Freude, Gewissenhaftigkeit und einer tiefen Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen wahrnimmt. Seine Arbeit war geprägt von einem starken Glauben an die Lehre der Rechtfertigung aus Gnade, allein um Christi willen und allein aus dem Glauben. Für ihn ist es eine zentrale Aufgabe, den Menschen die befreiende Annahme durch den lebendigen, dreieinigen Gott nahe zu bringen und Mut zu einem neuen Leben und Handeln zu schenken.

In seiner Amtszeit hat Pfarrer Konieczny zahlreiche Gottesdienste gestaltet, darunter besonders die erfolgreichen „Feuer & Flamme“-Gottesdienste, die vor allem junge Gemeindeglieder und kirchenferne Menschen ansprechen. Sein Engagement für die Bibelarbeit und Spiritualität als theologische Kernaufgabe spiegelt sich auch in seiner Ausbildung zum Geistlichen Begleiter wider, die ihm gleichzeitig eine wichtige eigene Kraftquelle darstellt.

Neben seiner Arbeit in den Gemeinden war Pfarrer Konieczny auch in der Leitung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen aktiv: Als Mitglied des Kreissynodalvorstandes und Stellvertreter (Assessor) der Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide war ihm die Teamarbeit besonders wichtig: „Kirche kann nur im Team funktionieren“, betont er immer wieder. Pfarrerin Aufderheide würdigt Koniecznys Einsatz: „Guido Konieczny hat mit seiner Zuverlässigkeit und seinem Fachwissen unser Leitungsgremium bereichert. Sein Wirken war geprägt von echter Gemeinschaft und christlicher Verantwortung.“

Aus gesundheitlichen Gründen wird es keinen Entpflichtungsgottesdienst geben. Für seinen langjährigen Einsatz danken ihm die Gemeinden und der Kirchenkreis herzlich.

Die pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden Friedewald und Herdorf-Struthütten stehen nun vor einer Phase der Vakanz, bis die Pfarrstelle im Umfang von 100 Prozent wiederbesetzt ist. Die Gemeinden arbeiten gemeinsam an einem Ausschreibungstext, um möglichst bald eine neue Pfarrperson gewinnen zu können. Bis dahin übernimmt Pfarrerin Kirsten Galla aus Gebhardshain die Vakanzvertretung. Unterstützt werden die Gemeinden außerdem von einem multiprofessionellen Team von Mitarbeitenden sowie Kolleginnen aus den Nachbargemeinden. Foto (Petra Stroh): Pfarrer Guido Konieczny