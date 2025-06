ALTENKIRCHEN – Familienwandertag 2025 – Spenden an Mehrgenerationenhaus und KOMPA

ALTENKIRCHEN – Familienwandertag 2025

Die geführte Wanderung durch den Wanderausschuss der Kreisstadt Altenkirchen am 19. April 2025 war wieder ein voller Erfolg. Das Vorbereitungsteam hatte sich drei Strecken von 4, 6 und 8 Kilometer ausgedacht und vorher inspiziert. Die drei Routen führten unter anderem durch den Stadtwald Altenkirchen, auf Teilstrecken durch den Wald in Michelbach und Amteroth. Start und Ziel war der schöne Bismarckturm.

Die Teilnehmenden hatten viel Freude bei der gemeinsamen Wanderung und es gab einiges zu erzählen. Ein Highlight für die Kinder war die Ostereiersuche am Löns-Denkmal – mit leuchtenden Augen jagten sie durchs frische Grün, um die versteckten Eier aufzuspüren.

Zum Abschluss gab es Bratwurst mit Brötchen sowie kühle Getränke und die Teilnehmenden waren sich alle einig, dass es wieder eine gelungene Veranstaltung war.

Den Erlös in Höhe von 400 Euro hat der Wanderausschuss zu je 200 Euro an das Mehrgenerationenhaus und das Ev. Kinder- und Jugendzentrum KOMPA in Altenkirchen gespendet.

Die Spendenübergabe erfolgte durch Sascha Schwarzbach, Mitglied des Wanderausschusses, an Silke Seyler (Mehrgenerationenhaus) und an Alexandra Trapp (Ev. Kinder- u. Jugendzentrum KOMPA), die sich hierüber riesig gefreut haben.