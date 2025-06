STADT NEUWIED – Stadtbibliothek Neuwied läutet den Lesesommer ein – Jetzt anmelden und bis zum 24. August kostenlos Bücher leihen

Erst vor wenigen Wochen verwandelte das StadtLesen den Neuwieder Marktplatz kurzerhand in ein riesiges Lesewohnzimmer – mit umfangreicher Lektüreauswahl und zahlreichen bequemen Verweilmöglichkeiten. Jetzt dreht sich in der Deichstadt schon wieder alles um Bücher, denn der Lesesommer ist da! Für alle 6- bis 16-jährigen Neuwiederinnen und Neuwieder bedeutet das zwei Monate schier grenzenlosen Lesespaß. Im Aktionszeitraum, der bis zum 24. August andauert, können alle Teilnehmenden so viele Bücher aus der Stadtbibliothek entleihen und verschlingen, wie ihr Herz begehrt – und das alles völlig kostenlos.

Schon 2008 wurde die beliebte Veranstaltungsreihe, die das Lesen bei jungen Menschen in den Fokus rückt und fördert, vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Seither hat sich der Lesesommer zu einem festen Bestandteil in den Veranstaltungskalendern vieler Bibliotheken im ganzen Land entwickelt. Mehr als 230 rheinland-pfälzische Bibliotheken beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion – darunter auch die Stadtbibliothek Neuwied. Dabei wurde in der Bibliothek im historischen Rathaus, Pfarrstraße 8, eigens ein Bereich für die Lesesommer-Kids geschaffen. Hier hat das Team um Volker Trümper und Anna Lenz wie schon in den vergangenen Jahren eine abwechslungsreiche Auswahl an fesselnden und lehrreichen Kinder- und Jugendbüchern zusammengestellt, bei der sowohl Leseanfänger als auch erfahrene Buchliebhaber mit Sicherheit fündig werden. Wer sich bei einem Buch nicht gleich sicher ist, hat zudem die Möglichkeit, sich kurz hinzusetzen und das Buch vor Ort anzulesen.

Mitmachen lohnt sich!

Alle Kinder und Jugendlichen, die während des Lesesommers mindestens drei Bücher gelesen und bewertet haben, werden beim großen Abschlussfest am 29. August um 14 Uhr in der Stadtbibliothek geehrt. Auf die fleißigsten Leserinnen und Leser warten zudem tolle Preise! Mitmachen ist ganz leicht und für alle Kinder kostenlos: Einfach in der Neuwieder Stadtbibliothek die Anmeldekarte ausfüllen und schon steht dem großen Leseabenteuer nichts mehr im Wege. Weitere Infos zur Aktion „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ sind unter www.lesesommer.de sowie bei der Neuwieder Stadtbibliothek per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 700 erhältlich.

Foto: In der Stadtbibliothek Neuwied hat der Lesesommer Einzug gehalten: Bis zum 24. August können 6- bis 16-jährige Deichstädterinnen und Deichstädter hier nach Herzenslust Bücher ausleihen und verschlingen. Foto: Volker Trümper