BUCHHOLZ – Sachbeschädigung an Isuzu in Buchholz (Westerwald)

Im Zeitraum von Freitag, 12. Dezember 2025, 10:00 Uhr und Sonntag, 14. Dezember 2025, 12:15 Uhr wurden an einem Isuzu alle Reifen beschädigt. Der PKW stand geparkt in einem Innenhof in der Ortslage Buchholz (Westerwald). Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei