ALTENKIRCHEN – Mit der Ukulele geht es im Haus Felsenkeller bald wieder lustig-musikalisch zu Werke. Neue Kurse stehen auf dem Programm.

Seit längerem sind Kurse, um das Spielen der Ukulele richtig und solide zu lernen Bestandteile des Bildungsprogramms. Durch die hohe Nachfrage wurde eine Trennung von Neugierigen (Anfänger) und Menschen mit Vorerfahrung sinnvoll. Seit dieser Zeit gibt es immer montags „Ukulele für alle“ und der Kurs für Anfänger wechselt sich mit dem für Fortgeschrittene ab, sodass jedes Level im 14-Tage-Rhythmus drankommt.

Neueinsteigende stellen sich vielleicht die Frage: Was genau ist eine Ukulele? Ganz einfach: ein wunderbares und vollwertiges Instrument, zu dem man leicht einen Zugang findet und das einem im Handumdrehen den Kopf verdreht. Und das passiert im Kurs für Anfänger. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, ja sogar die Ukulele wird leihweise gestellt. Einzig kurze Fingernägel sind notwendig, um dieses Instrument zu erlernen. Alles Wichtige für die eigene Reise zum idealen Instrument und einer Menge Spielfreude ist enthalten.

Der Kurs findet vom 5.1. – 23.3., immer von 18:30 – 20 Uhr an sechs Terminen statt. Die Gebühr beträgt 84 €.

Im Kurs für Fortgeschrittene sind alle richtig aufgehoben, die schon einige Griffe und Kniffe können. Hier geht es vertiefend zur Sache und man lernt das Instrument besser kennen und neue Lieder spielen lernen. Alles Wichtige für deinen eigene Reise tiefer ins Können und einer Menge Spielfreude sind enthalten.

Der Kurs für Fortgeschrittene findet vom 12.1. – 30.3., immer von 18:30 – 20 Uhr, an sechst Terminen statt. Die Gebühr beträgt 84 €.

Ob Hobbymusiker auf der Entdeckungsreise oder Eltern oder Pädagogen, die mit einem Instrument den Alltag mit Kindern bereichern wollen. In diesen Kursen gibt es eine Menge mitzunehmen.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.