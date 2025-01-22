HORHAUSEN – FREIE WÄHLER nominieren mit großer Geschlossenheit

Ein deutliches Signal der Geschlossenheit und des Vertrauens: Die FREIEN WÄHLER im Wahlkreis 2 – Altenkirchen, haben Carsten Zeuch einstimmig zum Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz gewählt. Die Mitglieder folgten damit geschlossen dem Vorschlag aus den Reihen und setzen damit auf eine ehrliche Stimme aus der Mitte der Gesellschaft – bodenständig, engagiert und lösungsorientiert. Zu den ersten Gratulanten zählten U. Franz und T. Sablotny, die Direktkandidaten der Wahlkreise 3 / 4.

„Ich bedanke mich herzlich für das große Vertrauen“, sagte Carsten Zeuch nach seiner Wahl. „Ich kandidiere, weil ich mitgestalten möchte – für ein Rheinland-Pfalz, das stärker wird und den Menschen wieder mehr zutraut. Politik muss näher an die Menschen heranrücken, sie brauchen mehr Luft zum Atmen.“

Klarer Kurs, ehrliche Haltung

Carsten Zeuch steht für einen geraden Kurs, klare Worte und ein tiefes Verständnis für die Anliegen der Menschen in der Region. Seine politische Arbeit ist geprägt von direkter Kommunikation, einem offenen Ohr für unterschiedliche Perspektiven und dem festen Willen, tragfähige Lösungen zu entwickeln – jenseits von Ideologie.

Sein Fokus liegt auf einer verlässlichen Politik bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle, leistungsfähige Verkehrswege (inkl. Abschaffung der Straßenausbaubeiträge), einer zukunftsfähigen Wirtschaftspolitik, in der das Handwerk nicht vergessen wird, mehr Gerechtigkeit und der gezielten Förderung des ländlichen Raums (z.B. in den Punkten Gesundheitsversorgung und ÖPNV), dem Erhalt vitaler Ortskerne (z.B. durch Stärkung der Gastronomie und Einzelhandels). Dabei setzt er nicht auf Symbolpolitik, sondern auf konkrete Maßnahmen, die in der Lebenswirklichkeit der Menschen ankommen.

Nah an den Menschen – Bürgernähe und Transparenz

Er spricht ihre Sprache, ist ansprechbar und bringt Anliegen zielgerichtet auf die politische Ebene. „Ich verstehe mich als Ansprechpartner, nicht als abgehobener Berufspolitiker. Politik muss zuhören, erklären und Verantwortung übernehmen. Bürgerbeteiligung, transparente Entscheidungen und nachvollziehbare Prioritäten sind für mich Voraussetzung für Vertrauen“, so Carsten Zeuch.

Gestalten statt verwalten – mit Tatkraft und Bodenhaftung

Carsten Zeuch betonte: „Ich trete nicht an, um zu verwalten, sondern um mit anzupacken und weiterzuentwickeln – mit klarem Blick und offenem Herzen. Rheinland-Pfalz braucht keinen Dauerstreit zwischen Parteien, sondern ein neues Miteinander auf Augenhöhe – zwischen Politik und Bevölkerung, zwischen Land und Kommunen, zwischen Jung und Alt.“

„Wer vor Ort Verantwortung übernimmt, der weiß, was gebraucht wird. Ob Bürgermeister, Stadtrat oder Ortsvorsteher – überall kämpfen engagierte Menschen mit knappen Mitteln und immer neuen Aufgaben“. Dadurch bleibt oft „Kultur – und Vereinsleben“ auf der Strecke, da die Verantwortlichen oft hier den Rotstift ansetzen müssen. „Als FREIER WÄHLER sage ich klipp und klar: Die Städte und Gemeinden müssen wieder handlungsfähig werden“.

FREIE WÄHLER: Politik aus der Mitte der Gesellschaft

Mit Carsten Zeuch schicken die FREIEN WÄHLER einen Kandidaten ins Rennen, der glaubwürdig für eine bürgernahe, pragmatische und lösungsorientierte Politik steht. Sein Ziel ist es, der Region eine starke Stimme im Landtag zu geben – eine Stimme, die nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entscheidet, sondern sie mitnimmt, beteiligt und ernst nimmt. Foto: A. Zeuch