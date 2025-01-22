BRD – Leserbrief von Siegfried Kowallek zum Kandidaturverzicht von Frauke Brosius-Gersdorf

Es verwundert nicht, dass die AfD sich erfreut zeigt, dass Frauke Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zur Verfassungsrichterin zurückzog, und dazu aufruft, nun verstärkt gegen die Staatsrechtlerin Katrin Kaufhold als nächste zu verhindernde Kandidatin vorzugehen. Schließlich können AfD und rechtspopulistische Medien ihren bislang größten Erfolg feiern, gewissermaßen ihr 1933 2.0, Machtergreifung in Form eines Kulturkampfes durch eine erfolgreiche rechtspopulistische Hetz- und Desinformationskampagne. Leider haben sich Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU als Eintrittspforte für das Glücken dieser verheerenden Diffamierungskampagne missbrauchen lassen. Der CDU/CSU muss es somit jetzt gelingen, sich nicht weitere Male von Kampagnen treiben zu lassen, indem sie zeitnah ihr aktuelles Versagen selbstkritisch aufarbeitet. Damit den Gegnern des demokratischen Rechtsstaats Unionsabgeordnete nicht noch einmal als weicher Bauch zur Verfügung stehen. Diese Blaupause darf nicht erneut erfolgreich benutzt werden können. Siegfried Kowallek, Neuwied