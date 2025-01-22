KREIS ALTENKIRCHEN – Kreativ durch den Sommer

Unter dem Motto „Kreativ durch den Sommer“ hat das Kreisjugendamt Altenkirchen in den vergangenen Wochen eine Reihe bunter und inspirierender Workshops für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Die Ferienaktionen stießen auf große Begeisterung – nicht nur wegen des abwechslungsreichen Programms, sondern auch wegen der Möglichkeit, eigene Ideen frei zu entfalten und Neues auszuprobieren.

Ob mit Ton, Acrylfarben oder Buntstiften: Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. In liebevoll vorbereiteten Workshops gestalteten die Teilnehmenden eigene Kunstwerke, arbeiteten mit Naturmaterialien wie Trockenblumen oder ließen ihrer Kreativität bei Bastelprojekten freien Lauf. Dabei stand nicht nur das kreative Arbeiten im Vordergrund, sondern auch das Miteinander: Neue Freundschaften wurden geschlossen, gemeinsames Lachen und Teamarbeit prägten die Stimmung.

„Es war wunderschön zu sehen, wie viel Freude und Stolz die Kinder bei der Präsentation ihrer Werke empfanden“, berichtete Kreisjugendpflegerin Anna Beck. Besonders erfreulich: Die Angebote waren für alle Teilnehmenden kostenlos. Ermöglicht wurden die Workshops im Rahmen des Aktionsprogramms zur Bekämpfung von Armut in Rheinland-Pfalz. Foto: Kreisverwaltung / Anna Beck