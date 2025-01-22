ALTENKIRCHEN – Pilates im Haus Felsenkeller. Ab dem 28. August gibt es einen Kurs mit viel Bewegung und Gesundheit.

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur. Primär geht es dabei um die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. In diesem Kurs wird ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die tief liegenden, meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen werden, erlernt. Wenn man diese trainiert, resultiert dies in einer korrekten und gesunden Körperhaltung. Das Training umfasst sowohl Kraftübungen als auch Stretching und bewusste Atmung.

Der Begründer dieser Sportart, Joseph Pilates, sagte über seine Trainingsmethode: „Nach 10 Stunden fühlen Sie sich besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden haben Sie einen neuen Körper.“

In diesem Halbjahr bietet Haus Felsenkeller zwei Kurse á 8 Termine an, die im Sommer in Bewegung bringen und sich in der kälter werdenden Jahreszeit gezielt dafür eignen, den sommerlichen Schwung und die Agilität nicht zu verlieren. Es macht also Sinn, jetzt schon dabei zu sein und fit und gekräftigt zu bleiben, weil es im Herbst mehr Überwindung kostet.

Die Kurse sind sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Vom Donnerstag, den 28.08. bis zum 16.10., wird jeweils von 17 bis 18 Uhr trainiert. Die Gebühr beträgt 84 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.