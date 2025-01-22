RHEINLAND-PFALZ – Erfolgreicher Start: 25 Ehrenamtliche zu ePA-Coaches ausgebildet – Das landesweite Projekt „ePA-Coaches Rheinland-Pfalz“ fördert den sicheren Umgang mit der elektronischen Patientenakte (ePA).

Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz hat im Juli die ersten 25 ehrenamtlichen Digital-Botschafter erfolgreich zu ePA-Coaches qualifiziert. In der Schulung erwarben die Teilnehmenden umfassendes Wissen rund um die elektronische Patientenakte: Von der Einrichtung über die Anwendung bis hin zu Datenschutz und Datensicherheit. Künftig können die ePA-Coaches Senioren in Rheinland-Pfalz passgenau unterstützen, damit diese sich sicher und selbstbestimmt in der digitalen Gesundheitswelt bewegen können.

Rico Maßberg, Projektleiter „ePA-Coaches RLP“, betont: „Das große Engagement und das positive Feedback zeigen uns, dass die Bereitschaft, ältere Menschen auf dem Weg in die digitale Gesundheitswelt zu begleiten, sehr hoch ist. Mit dem Projekt ‚ePA-Coaches RLP‘ setzen wir ein starkes Zeichen für digitale Teilhabe, Aufklärung und Unterstützung im Gesundheitswesen.“

Für das laufende Jahr sind drei weitere Schulungen vorgesehen. Insgesamt sollen bis Ende 2025 rund 100 Ehrenamtliche zu ePA-Coaches qualifiziert werden, die landesweite Unterstützungsangebote rund um die ePA umsetzen.