BRACHBACH – Offiziell ausgezeichnet – Der Grubenwanderweg Brachbach als neuer Qualitätswanderweg

Der Grubenwanderweg in Brachbach darf sich ab sofort Wäller Tour sowie GeoRoute nennen – die beliebte Strecke hat die Kriterien des Deutschen Wanderverbandes für den Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ als so genannte Entdeckertour erfüllt.

Die damit erstmalige, offizielle Zertifizierung für diesen besonderen Wanderweg erfolgte Mitte Januar 2025 auf der Caravan Motor Touristik Messe (CMT) in Stuttgart. Diese Verleihung unterstreicht die kontinuierliche Arbeit und das Engagement der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen im Zusammenspiel mit dem Landkreis Altenkirchen (Westerwald-Sieg Tourismus), dem Westerwald Touristik-Service Montabaur, dem GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus und insbesondere dem Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach e. V.

Auf der neuen Wäller Tour und GeoRoute kann man die Spuren der Bergbaugeschichte rund um Brachbach/Sieg mit zahlreichen Stationen und dem Besucherbergwerk Schieferstollen „Josefsglück“ als Höhepunkt entdecken.

Ausgangs- und Zielpunkt für Gäste mit dem eigenen Auto ist der Wanderparkplatz am Brunnen „Alte Freundschaft“ in der Austraße, Brachbach, nahe der Sieg. Und auch für Bahngäste ist es ebenfalls einfach, den Grubenwanderweg zu erreichen. Mit der Bahn (RE 9 – Rhein-Sieg-Express) bis zum Bahnhof Brachbach und von dort zu Fuß über die Industriestraße Richtung Bahnhofstraße, die Siegbrücke überquerend, bis man schließlich zum Erzwagen (Lore) gelangt, dem dortigen Start- und Zielpunkt der Wanderung.

Auf einer rund 10 km langen Entdeckungs-Rundreise durch die traditionsreiche Bergbaugeschichte der Ortsgemeinde Brachbach erwarten die Wanderer zahlreiche Relikte aus vergangenen Tagen, vor allem Mundlöcher zu alten Bergwerken, in denen einst Schiefer und Erz abgebaut wurden. Der Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach hat diesen Weg mit sehr viel Herzblut angelegt, und nun wurde er verdient zu einer offiziellen Wäller Tour aufgewertet. Entlang der Strecke bieten Infotafeln an 30 markanten, bergbaurelevanten Punkten spannende Einblicke in die Welt unter Tage.

Das Highlight der Tour ist das Besucherbergwerk Schieferstollen „Josefsglück“ (GeoPunkt), das auf Anfrage besichtigt werden kann. Diese faszinierende Wanderung verbindet Natur, Kultur und Geschichte auf einzigartige Weise. Der Wegeverlauf lädt gerade dazu ein, die beeindruckende Bergbauhistorie Brachbachs zu erkunden.

Anlässlich der Zertifizierung überreichte Tourismusmanager Sven Wolff aus Kirchen jetzt die Urkunde des Deutschen Wanderverbandes am Grubenhaus / Schieferstollen „Josefsglück“ an die Vertreter der Bergbaugruppe des Heimatvereins Brachbach, welche dort ihren würdigen Platz finden wird.