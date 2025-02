PUDERBACH – Entsorgungsgesellschaft Rhein-Wied aus Dürrholz spendet T-Shirts für die Bambini-Feuerwehr Puderbach

Als Entsorgungsdienstleister für Brandschäden ist die Entsorgungsgesellschaft Rhein-Wied mbH (ERW) täglich mit den Folgen von Bränden konfrontiert. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Unterstützung der lokalen Feuerwehren zu einer absoluten Herzenssache geworden ist.

Die Bambini der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach feierten am Freitag, dem 14. Februar Karneval im Feuerwehrhaus in Raubach mit ihren Betreuern. Sie wurden von Ivonne und Stefan Pfeiffer, die Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens überrascht. Die beiden hatten einen großen Karton dabei. Zur Freude des Feuerwehr-Nachwuchses kamen 50 mit einem Feuerwehrmotiv bedruckte T-Shirts zum Vorschein. Zu sehen ist ein Frosch in Einsatzkleidung beim Löschen. Die T-Shirts fanden großen Anklang und können vom Nachwuchs in der Freizeit getragen werden.

Die Bambini-Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach ist eine eigenständige Gruppe innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr und richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Ziel ist es, den Nachwuchs auf die Jugendfeuerwehr vorzubereiten. Dabei legt die Bambini-Feuerwehr großen Wert auf ein kindgerechtes pädagogisches Konzept, das Spiel und Spaß in den Vordergrund stellt.

Das Betreuerteam setzt sich aus speziell ausgebildetem Feuerwehrpersonal sowie pädagogisch geschulten Erzieherinnen, Sozialassistentinnen und engagierten Eltern zusammen. Diese Kombination garantiert eine sichere und lehrreiche Umgebung für alle teilnehmenden Kinder. Die Mitgliedschaft in der Bambini-Feuerwehr ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Leiterin Melanie Langhardt, Telefon 0170-4326130.

Zur Motivation der Spende führte Stefan Pfeiffer aus: „Meiner Meinung nach, sollten gerade Feuerwehren im ländlichen Bereich mehr Unterstützung bekommen. Genauso sollte auch unsere Gesellschaft das persönliche Engagement von den vielen Freiwilligen mehr wertschätzen. Die Feuerwehrleute riskieren bei jedem Einsatz Ihr Leben!“ Foto: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler