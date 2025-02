KREIS NEUWIED – Sparkassenstiftung unterstützt Anbau der RömerWelt – „WIR FÜR HIER“ spendet 10.000 Euro für Erweiterung der Ausstellungsfläche – Schwerpunkt Niedergermanischer Limes

Die RömerWelt in Rheinbrohl kann sich über eine großzügige Spende der Sparkassenstiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied freuen. Mit ihrer Unterstützung in Höhe von 10.000 Euro trägt die Stiftung maßgeblich zur Erweiterung der Ausstellungsfläche mit dem Schwerpunkt Niedergermanischer Limes bei.

„In diesem Jahr blicken wir auf 20 Jahre UNESCO-Welterbe-Status beim Obergermanisch-Rätischen Limes auf unserer rechten Rheinseite zurück. Im Verbund mit dem Niedergermanischen Limes gegenüber knüpfen hier in Rheinbrohl sozusagen zwei historische Grenzverläufe aneinander an. Unsere RömerWelt hat also eine Brückenfunktion, die mit der Vergrößerung der Ausstellungsfläche noch besser wahrgenommen werden kann. Das erhöht wiederum die Strahlkraft unseres Alleinstellungsmerkmals für römische Geschichte im damaligen Germanien“, betonte Landrat Achim Hallerbach bei der feierlichen Scheckübergabe. Vor Ort waren ebenfalls der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neuwied Thomas Paffenholz, Vorstandsmitglied Marc Sinkewitz und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Jan Ermtraud.

Der Bürgermeister freute sich naturgemäß sehr über die Zuwendung: „Diese Förderung ermöglicht es uns, das Erlebnisangebot in der RömerWelt weiter auszubauen und die faszinierende Geschichte des Niedergermanischen Limes für unsere Besucher noch anschaulicher zu gestalten. Wir danken der Sparkassenstiftung herzlich für ihr Engagement und ihre Unterstützung unserer kulturellen Arbeit“, erklärte Jan Ermtraud.

Die Stiftung „WIR FÜR HIER“ engagiert sich seit Jahren für regionale Projekte in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales. Die finanzielle Förderung für die RömerWelt unterstreicht einmal mehr die Bedeutung der regionalen Geschichte und deren Vermittlung an die Öffentlichkeit.

Die RömerWelt lädt bereits jetzt alle Interessierten ein, sich selbst ein Bild zu machen und in die spannende Welt der Römer einzutauchen.

Foto: Sparkassen-Vorstand Marc Sinkewitz, Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Jan Ermtraud und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neuwied, Thomas Paffenholz (von links) freuen sich, dass die Stiftungs-Spende maßgeblich zur Erweiterung der Ausstellungsfläche mit dem Schwerpunkt Niedergermanischer Limes beitragen wird. Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied