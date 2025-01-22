BONEFELD – Sachbeschädigung an Mercedes-Benz in Bonefeld

Im Zeitraum zwischen Freitag, 26.06.2026, 11:00 Uhr und Samstag, 27.06.2026, 15:00 Uhr kam es in Bonefeld, im Buchenweg, zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes-Benz A 180, Farbe silber. Unbekannte zerkratzten die linke Fahrzeugseite mit einem Gegenstand. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei