HACHENBURG – Treffpunkt Alter Markt mit Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues

Peter Maffay hat ihn mehrmals auf Tour und ins Tonstudio mitgenommen: Bandleader Chris Kramer ist nicht nur ein begnadeter Geschichtenerzähler, Sänger und gewiefter Songschreiber, sondern darüber hinaus vor allem durch sein großartiges Mundharmonikaspiel bekannt. Gemeinsam mit Beatboxmeister Kevin O Neal und dem Gitarrenvirtuosen Sean Athens schmiedet er – sozusagen zwei junge Wilde und ein alter Blues-Barde – einen innovativen Mix aus traditionellem Blues und modernen Beatboxsounds. Ihre frische, unverbrauchte, hochoriginelle, tanzbare, stets virtuose und sehr unterhaltsame Art des Musikmachens peitscht die drei Vollblutmusiker mit unbändiger Spielfreude nach vorne, so dass beste Unterhaltung garantiert ist. Wer das erleben möchte, sollte am 9. Juli um 19.15 Uhr auf den Alten Markt kommen, wenn die KulturZeit und die Rhenag zu diesem besonderen Konzert einladen. Der Eintritt ist wie immer frei. Foto: Raphael_Tenschert