BIRNBACH – Verkehrsunfallflucht auf der B 8 bei Birnbach

Montag, 08. September 2025, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Birnbach ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die 25-jährige Fahrerin eines Skoda die B 8, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. Hier kam ihr, teilweise auf dem Gegenfahrstreifen fahrend, ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem benutzen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei