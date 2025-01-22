ALTENKIRCHEN – Gutes für den Rücken tun!

Das DRK startet in die Herbstphase und bietet wieder Kurse für den starken Rücken an. Rückenleiden sind in unserer aktuellen Sitz- und Konsumgesellschaft weit verbreitet. In der Wirbelsäulengymnastik wird ein abwechslungsreiches und vielfältiges Übungsprogramm zur Vorbeugung von Rückenbeschwerden durchgeführt. Der Präventionskurs ist für alle Menschen, die unter Rückenproblemen leiden. Probleme mit der Wirbelsäule führen zu Schmerzbelastungen und Bewegungseinschränkungen im gesamten Bewegungsapparat. Ein regelmäßiges Rückentraining in Form einer Wirbelsäulengymnastik ist eine effektive Methode, um Rückenleiden vorzubeugen und die Rückenmuskulatur zu stärken. Besonders wird im Sommer bei Gartenarbeiten und Co. der Rücken in Mitleidenschaft gezogen, also los geht’s. Der vormittags Kurs wird montags von 10.30 bis 11.15 Uhr und von 11.30 bis 12.15 Uhr angeboten. DRK-Kreisverband, Altenkirchen, Kölner Str. 97, Lehrsaal.

Anmeldungen und Informationen gibt es beim Deutschen Roten Kreuz, Birgit Schreiner, Telefon 02681 – 800644 (vormittags) oder schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.