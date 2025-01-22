KIRCHEN – Kirchener Rathaus zeigt „Best of Kunstforum Westerwald e.V.“

Lokalen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Werke einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren und die Menschen an dem vielfältigen künstlerischen Schaffen in der heimischen Region teilhaben lassen – diese Ziele verfolgt die Veranstaltungsreihe „Kunst im Foyer“ im Kirchener Rathaus.

Bürgermeister Andreas Hundhausen freute sich bei der Eröffnung der neuen Ausstellung mit dem Titel „Best of Kunstforum Westerwald e.V.“ über die zahlreich erschienenen Gäste. Sein besonderer Dank ging an Nina Niederhausen für die organisatorische Vorbereitung. Die Brachbacher Künstlerin zählt selbst zu den Mitgliedern des Kunstforums. In dem Verein haben sich mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler verschiedener Kunstrichtungen zusammengeschlossen. Die Bandbreite reicht von Malerei und Bildhauerei über Musik und Fotografie bis zur Literatur.

Nina Niederhausen hatte bereits vor zwei Jahren im Kirchener Rathaus in einer viel beachteten „Doppelausstellung“ gemeinsam mit ihrem Bruder Kai, der unter seinem Künstlernamen „Semor“ eine internationale Größe in der Graffiti-Szene ist, Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen gegeben. So war auch der Kontakt zum Kunstforum um deren Vorsitzende Helga Seelbach aus Birkenbeul entstanden.

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Mit einem Zitat Pablo Picassos begrüßte Nina Niederhausen in ihrer Laudatio die Anwesenden. Sie rief dazu auf, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen und sich auf die Vielfalt künstlerischen Schaffens einzulassen. „Lassen Sie sich inspirieren, überraschen und vielleicht auch irritieren. Das macht gute Kunst aus. Sie bleibt in Erinnerung“, so Niederhausen.

Die Ausstellung kann noch bis 2. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden: montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.