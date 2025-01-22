BIRKEN-HONIGSESSEN – Großes Majestätenschießen des Bezirksverbands Marienstatt e.V.

Das diesjährige Bezirkskaiser-, Bezirkskönigs-, Bezirksprinzen-, Bezirksschülerprinzen- und Bezirksbambinischießen findet am Samstag, den 09.05.2026 ab 13:30 Uhr auf dem Schießstand der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Gebhardshain statt.

Der Bezirksverband wurde am 10.05.1934 gegründet und besteht aus den Bruderschaften Mudersbach, Niederfischbach, Selbach, Schönstein, Birken-Honigsessen, Friesenhagen und Gebhardshain. Er gehört zum Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS), einer der größten Schützenverbände in Deutschland. Dieser fungiert als Dachverband für katholische Schützenbruderschaften. Das Majestätenschießen ist eine besondere Tradition im deutschen Schützenwesen, welches die Gemeinschaft, die Geschichte sowie die Region ehrt.

Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Egal, ob Schützenschwester- oder Bruder, ob Mit- oder Nichtmitglied. Die Türen stehen für alle ganztägig offen.

Zum Königsschießen sind als Teilnehmer der/die derzeitigen König/-in, Prinz/Prinzessin, Schülerprinz/-prinzessin und Bambiniprinz/-prinzessin aus dem Jahr 2025 der einzelnen Bruderschaften berechtigt.

Zum Bezirkskaiserschiessen sind alle lebenden Bezirkskaiser/-innen, Bezirkskönige/-innen und die Könige/-innen aus den Jahren 2022 bis 2024 zur Teilnahme berechtigt.

Den Bezirksvorstand und die gastgebende Bruderschaft würde es freuen, wenn möglichst viele Zuschauer die jeweiligen Kandidaten vor Ort unterstützen.

Der Tagesablauf gestaltet sich wie folgt:

13:30 Uhr bis 14:00 Uhr das Eintreffen der Teilnehmer,

14:00 Uhr bis 15:30 Uhr das Schießen der Jugendmajestäten,

16:30 Uhr bis 17:00 Uhr die Krönung der Jugendmajestäten,

ab 17:00 Uhr Vogelschießen auf den Bezirkskaiservogel,

anschließende Krönung des Bezirkskaisers.

Danach folgt das Vogelschießen auf den Bezirkskönigsvogel. Im Anschluss findet die Krönung des Bezirkskönigs statt.

Für Speis und Trank ist selbstverständlich bestens gesorgt, um einen gemütlichen Ausklang in

legerem Flair zu vollenden. Die Adresse mit Koordinaten für nicht ortskundige ist auf der Homepage http://www.schuetzen-gebhardshain.de/ unter dem Punkt „Schützenhaus“ einsehbar.