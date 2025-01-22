OBERIRSEN – Illegale Müllablagerung in der Verbandsgemeinde Oberirsen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde über eine unerlaubte Ablagerung informiert. Es handelt sich um eine größere Menge Bauabfälle. Die Müllablagerung befindet sich in der Verlängerung des Burgweg Richtung der Felder. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -Örtliche Ordnungsbehörde-