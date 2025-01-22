KIRCHEN – Aussteller für 5. Gesundheitsmesse der VG-Kirchen gesucht

Auch in diesem Jahr möchte die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) in Kooperation mit dem Seniorenbeirat wieder eine Gesundheitsmesse durchführen. Wer sich in den Bereichen Gesundheitsvorsorge, Vorbeugung, Versorgung oder Therapie engagiert, ist herzlich eingeladen, seine Angebote auf der 5. Gesundheitsmesse am Sonntag, 25. Oktober 2026 in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr im Bürgerhaus Freusburg zu präsentieren.

Hierzu steht online ein Anmeldeformular unter www.kirchen-sieg.de/teilnahmebogen-gesundheitsmesse-2026 zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 1. August 2026. Eine Zuteilungsnachricht mit Beschreibung des Standplatzes und weiteren Informationen, z.B. zum Auf- und Abbau wird den Ausstellern rechtzeitig vor der Veranstaltung übersandt. Für Rückfragen stehen Frau Hees und Frau Haubrich unter der E-Mail-Adresse gesundheitsmesse@kirchen-sieg.de oder der Rufnummer 02741/688-881 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zur Verfügung.