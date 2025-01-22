BIRKEN-HONIGSESSEN – Erstkommunion Birken-Honigsessen

An Christi Himmelfahrt feiert die katholische Pfarrgemeinde Birken-Honigsessen stets ein besonderes Fest. Es empfangen nämlich die Kinder nach dem Sakrament der Taufe ihre erste Heilige Kommunion. Am Donnerstag war es wieder soweit. In der voll besetzten Kirche „St. Elisabeth“ führte Kaplan Andrzej Bednarz fünf Mädchen und fünf Jungen zum Altar und überreichte ihnen die geweihten Hostien als Sinnbild für den Leib Christi. Nach der Festmesse begab man sich ins Jugendheim, wo die Eltern und Anverwandten der soeben getauften Kinder gratulierten und Geschenke übergaben. Natürlich kam auch ein Präsent der Pfarrgemeinde für alle Hauptpersonen hinzu. Die örtliche Bergkapelle umrahmte den Empfang mit einigen Musikstücken. Direkt anschliessend marschierten die Musikerinnen und Musiker zu der bekannten Stelle am Ortsrand von Birken-Honigsessen, wo dann bei bester Laune das traditionelle Waldfest auf dem Programm stand. Hier noch die Vornamen der zehn Kinder: Emilia, Matthias, Liv, Malia, Mia, Diego, Sebastian, Lasse, Adriana und Oskar. (bt) Foto: Bernhard Theis