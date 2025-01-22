ALTENKIRCHEN – Sommer-Orgel-Radtour für die ganze Familien – Pipes & Bikes – für Fans der Orgelmusik und des Radelns – Erste ökumenische Orgel-Erkundung in der Region

Die Orgel – das größte Instrument – steht am 1. August im Mittelpunkt einer ökumenischen Entdecker-Radtour für die ganze Familie. Hyejoung Choi, die Altenkirchener evangelische Kreiskantorin, und ihr katholischer Kollege, Thorsten Schmehr, laden gemeinsam zu einer ersten sommerlich-entspannten Samstagstour per Fahrrad ein, die ein besonderes Ziel hat: die Verbindung von Musikkultur und Bewegung, also von „bikes & pipes“. Schon früher gehörte körperliche Bewegung zur Orgelmusik, denn nur wenn Menschen mit Körperkraft den Blasebalg der Orgel im Auf-und-Ab füllten, konnten die Orgelpfeifen zum Klingen gebracht werden. „An großen Orgeln mussten bis zu 6 Männer (sogenannte Kalkanten) Tretarbeit am Blasebalg leisten“, weiß Werner-Christian Jung vom Konzertkirche-Team. „Heute nimmt uns diese Arbeit ein elektrisches Gebläse ab und dementsprechend dürfen wir unsere Tretarbeit auf die Pedale verlagern, um uns drei der vielen Kirchenorgeln rund um Altenkirchen anzuhören und mit allen Sinnen zu erkunden“.

Hyejoung Choi fasst die Intention des Unternehmens wie folgt zusammen: „Da die Kirchengebäude ja zugleich der Klangraum der Orgeln sind, wollen wir gegen Ende der Sommerferien die Orgeln auch in ihrem jeweiligen Kirchenraum betrachten, sie mit kleinen Konzerten anklingen lassen und ihre unterschiedlichen Klangfarben entdecken.“

Gestartet wird am Samstag, dem 1. August, um 10.30 Uhr am Ententeich im Parc de Tarbes. Von dort geht es dann über Radwege und kleine Landstraßen zunächst nach Hilgenroth, zur ersten Orgelstation und dann hinunter zum Kloster Marienthal, wo sich das zweite Ausflugsziel befindet. „Wir werden unterschiedliche Orgeln besichtigen – verschieden in Größe, Alter, Technik, Aussehen und Klang“, beschreibt das Vorhaben Thorsten Schmehr, der katholische Seelsorgebereichsmusiker und Dipl.-Musikpädagoge. Dabei wollen es die beiden Kirchenmusiker jedoch nicht belassen. Am Ende sollen Eltern und Kinder die „Königin der Instrumente auch erkunden können. Dazu werden sie die Gelegenheit bekommen, „vom Fahrradsattel in die Kirchenbank und auf die Orgelbank zu steigen, in solch ein gewaltiges Instrument hineinzuschauen, um sein Innenleben zu erforschen. Und wer groß genug ist, wird an der Orgel ein ganz anderes Pedal spielen dürfen“, so Schmehr.

Die Initiatoren rechnen mit einem bunten Ausflug von Klein und Groß, zu dem Kinder ab 10 Jahre und Erwachsene eingeladen sind. Ihnen ist aber auch wichtig, dass alle Mitradelnden verkehrssicher sind und in einer Gruppe fahren können. „Warnwesten und Fahrradhelm erhöhen die Sicherheit auf dieser Tour, sodass niemand übersehen wird. Auch wird ein Begleitfahrzeug die Radlergruppe rückseitig absichern,“ ergänzt Jung, betont aber auch, dass die Aufsicht bei den erwachsenen Angehörigen liege.

Natürlich wird es unterwegs Gelegenheit für ein Picknick geben. Und eine Stärkung durch den eigenen Proviant wird die mitradelnde Gesellschaft sicherlich brauchen können, geht es doch auf dem Weg zur dritten Station, der evangelischen Christuskirche in Altenkirchen, zunächst noch einmal von Marienthal steil bergauf, bevor die restliche Strecke zur größten Orgel dann eher genüsslich durch das Erbachtal zu bewältigen sein wird.

Kantorin und Bereichskirchenmusiker freuen sich sichtlich auf diese erste sommerliche generationen- und konfessionenübergreifende Radtour, auf der ein kleiner Ausschnitt der regionalen Orgellandschaft aktiv erkundet werden kann. Und bei entsprechender Resonanz können später weitere fachkundig begleitete Zweirad-Ausflüge zu Westerwälder Orgeln folgen. Denn der Westerwald, so sind sich die Kirchenmusiker einig, birgt wertvolle Exemplare dieses Instruments, dessen Klang schon seit 2000 Jahren in Palästen und auf Jahrmärkten, in Kirchen und Konzertsälen zu hören ist.

Anmeldungen: werden per Mail erbeten an Hyejoung Choi kreiskantorat.altenkirchen@ekir.de oder konzertkirche@evkgmak.de. Mitzuführen sind möglichst eine Warnweste, Fahrradhelm, Mittagsverpflegung und eine Trinkflasche. Die Kleidung sollte zum zu erwartenden Wetter passen. Auch kann ein Sonnenschutz von Nutzen sein.

Start: Beginn am Samstag, dem 1. August, 10.30 Uhr am Ententeich im Parc de Tarbes, Altenkirchen

Abschluss: am Nachmittag in der Christuskirche am Schloßplatz in Altenkirchen. Ein Begleit-PKW wird die Gruppe rückwärtig absichern. Die Teilnahme ist kostenlos.