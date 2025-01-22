ALTENKIRCHEN – Maira Sand und Sang Do Duc räumen ab!

Wieder überzeugte das Team um Eugen Kiefer mit starken Leistungen und mehreren Podestplätzen. Besonders die beiden Goldmedaillengewinner sorgten mit beeindruckenden Auftritten für Aufmerksamkeit und unterstrichen die erfolgreiche Arbeit des Teams auf der Wettkampffläche.

Maira Sand zeigte eine herausragende Entwicklung. Nach einigen unglücklichen Niederlagen bei den vergangenen Turnieren bewies sie eindrucksvoll, dass Rückschläge kein Grund zum Aufgeben sind. Mit großer Disziplin, konstantem Training und bemerkenswerter Beständigkeit arbeitete sie sich zurück an die Spitze. Im Turnier dominierte sie ihre Gegnerinnen souverän und überzeugte mit Ruhe und Kontrolle.

Ebenso beeindruckend war der Auftritt von Sang Do Duc. Der sonst bis 58 Kilogramm startende 17-Jährige trat hier in der Erwachsenenklasse der bis 68 Kilogramm an, sodass ihm teilweise 10 kg schwerere Gegner als sonst gegenüberstanden. Auch er zeigte eine taktische Überlegenheit und spielte durch Umsetzung der Coach-Anweisung Eugen Kiefers hier “Taekwondo-Schach” mit seinen beiden Gegnern.

Gerade auf der Kampffläche wird deutlich, wie entscheidend die Zusammenarbeit zwischen Coach und Kämpfer ist. Die präzise Umsetzung der Anweisungen von Eugen Kiefer, kombiniert mit der Kreativität und dem Kampfverständnis der Athleten, machte in vielen Situationen den Unterschied aus.

Auch die Bronzemedaillen von Seyma Turhan, Nisa Turhan und Roman Rodionow spiegeln die starke Gesamtleistung des Teams wider. Mit großem Einsatz, Kampfgeist und Teamzusammenhalt präsentierte sich die Mannschaft geschlossen und erfolgreich. Das Dreiländereck-Turnier war damit ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Teams und ein verdienter Erfolg für Athleten und Trainer gleichermaßen.

Geplant ist wieder ein Anfängerkurs für Kinder ab 4 Jahren, um (neben dem Taekwondo) im Vereinsleben und unter der Philosophie der Kampfkunst gewisse Werte zu sich, zu seinen Mitmenschen und zu Herausforderungen zu erlernen.