BENDORF – Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Bendorf – Kind verletzt – Zeugen gesucht

Dienstag, den 19.05.2026 befuhr ein Fahrzeugführer gegen 13:00 Uhr die Hauptstraße in Bendorf und beabsichtigte nach rechts in die Karl-Fries-Straße einzubiegen. Hierbei übersah er ein Kind, welches in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Das Kind wurde von dem PKW erfasst, kam zu Fall und verletzte sich. Der Fahrzeugführer erfragte nur kurz ob alles in Ordnung sei. Als das Kind dies im Schock bejahte setzte der männliche Fahrzeugführer seine Fahrt fort ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinspektion Bendorf entgegen. Quelle: Polizei