BETZDORF – Verfrühte Silvesterfeier in Betzdorf führt zu Anzeigen und Sicherstellung von Feuerwerkskörpern

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Beamte der Polizei Betzdorf am Abend des 29. Dezember 2025 auf dem Parkdeck Ladestraße drei junge Männer feststellen, die dort zuvor unerlaubterweise Silvesterfeuerwerkskörper gezündet hatten. Bei den Betroffenen konnten außerdem diverse noch nicht verwendete Feuerwerkskörper aufgefunden und präventiv sichergestellt werden. Gegen alle drei wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle Polizei