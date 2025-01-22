BETZDORF – Fahrzeugführer in Betzdorf unter Drogenverdacht

Am 29. Dezember 2025 führte eine Streife gegen 11:15 Uhr in der Hellerstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Fiat durch. Der 32-jährige Fahrzeugführer, der bereits in der Vergangenheit als drogenbeeinflusster Verkehrsteilnehmer auffiel, verweigerte trotz entsprechender Indikatoren den ihm angebotenen Vortest. Aufgrund des erneuten Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Quelle Polizei