WEHBACH – Erneuter Diebstahl von Bronzeplatten am Friedhof in Wehbach

Nachdem es bereits in der Vergangenheit zum Diebstahl einiger Bronzeplatten am Friedhofsgebäude im Ortsteil Wehbach kam, entwendete eine Täterschaft im Zeitraum zwischen Dienstag, 23. und Montag, 29. Dezember 2025, die verbliebenen Bronzeplatten aus dem Eingangsbereich des Friedhofsgebäudes im Friedhofsweg. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei