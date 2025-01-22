BETZDORF – Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr in Betzdorf gestoppt

Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf kontrollierte am 22. September 2025 gegen 00:30 Uhr in der Wilhelmstraße einen 28-järhigen VW-Fahrer. Da Anzeichen auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der den Konsum von Kokain bestätigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt, erstatteten die Beamten eine entsprechende Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer. Quelle Polizei