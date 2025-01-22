KOBLENZ – Koblenz – Café Hahn – Tribute-Band begeistert Koblenz: Slash N‘ Roses im Café Hahn

Am Samstag, dem 13. September 2025, verwandelte die Tribute-Band Slash N‘ Roses das Café Hahn in Koblenz in einen wahren Rocktempel. Ab 20.00 Uhr erlebten die Fans eine mitreißende Show, die die legendären Klassiker von Guns N‘ Roses zum Besten gab.

Die Band, bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte und authentische Darbietung, präsentierte Hits wie „Welcome To The Jungle“, „Sweet Child O‘ Mine“ und „November Rain“. Mit ihrem beeindruckenden Sound und ihrer Bühnenpräsenz sorgten sie für einen unvergesslichen Abend.

Das Café Hahn, ein etablierter Musik- und Kleinkunstclub in Koblenz, bot den perfekten Rahmen für dieses Event. Mit seiner intimen Atmosphäre ermöglichte es den Gästen, die Tribute-Band hautnah zu erleben. Das Café Hahn bleibt ein zentraler Anlaufpunkt für Musikliebhaber und bietet auch in Zukunft eine Vielzahl an Konzerten und Veranstaltungen. Fotos: Ariwa