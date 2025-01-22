ALTENKIRCHEN – KulturSalon Altenkirchen präsentiert Eröffnungvarieté

Am Freitag, 12. September 2025, fand um 20:00 Uhr das mit Spannung erwartete Eröffnungs-Varieté im neu gestalteten KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen statt. Die Veranstaltung markierte den offiziellen Auftakt der Wiedereröffnung der Stadthalle, die nach umfangreichen Renovierungsarbeiten nun wieder als kulturelles Zentrum der Region dient.

Unter der Moderation von Kristina Kruttke, bekannt als Diva La Kruttke, erlebten die Besucher eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Tanz und Comedy. Die Swing-Jazz-Combo „Katie & the Swing Aces“ sorgte mit ihren Klängen für eine nostalgische Atmosphäre, während das Duo „Strange Comedy“ mit seinen skurrilen Illusionen und humorvollen Zirkuskünsten für Lacher sorgte. Die „WC-Perlen vom Theater Pikante“ begeisterten das Publikum mit ihrer einzigartigen Mischung aus Comedy und Interaktion. Die Breakdanceperformance der „Floor LegendZ“, versetzten das Publikum mit ihrer atemberaubenden Akrobatik und Energie ins Staunen.

Die Stadthalle, die nach einer zweijährigen Schließung wiedereröffnet wurde, präsentiert sich nun in neuem Glanz. Der Saal, gestaltet von Helmut Nöllgen und seinem Team, erinnert an das Spiegelzelt und bietet eine einzigartige Kulisse für kulturelle Veranstaltungen.

Das Eröffnungs-Varieté war ein voller Erfolg und setzte einen gelungenen Startpunkt für die kulturelle Wiederbelebung der Stadthalle Altenkirchen. Besucher und Künstler gleichermaßen zeigten sich begeistert von der neuen Atmosphäre und dem vielfältigen Programm. Fotos: Ariwa