BETZDORF – Unfallflucht auf dem Siegparkplatz in Betzdorf

Mittwoch, den 17.06.2026, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen weißen BMW auf dem „Siegparkplatz“ in der Wilhelmstraße in Betzdorf, unweit des Expert-Klein-Marktes. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen Schaden im Bereich des Fahrzeughecks fest. Demnach dürfte eine Person, vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parktasche, gegen den BMW gestoßen sein. Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei