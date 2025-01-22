SCHÜRDT – Mitmach-Aktion in Schürdt bringt Spende der Kreissparkasse Westerwald-Sieg

In den vergangenen Wochen wurde in Schürdt wieder organisiert, geschraubt, repariert und verschönert. Zunächst wurden an mehreren Sitzbänken in und um Schürdt alte, nicht mehr genutzte Mülleimer angebracht. Die stellte Mitbürger Lothar Erdnüss der Ortsgemeinde freundlicherweise zur Verfügung.

In einem zweiten Schritt wurden die Sitzbänke in der Gemarkung begutachtet und auf notwendige Reparaturen hin überprüft. Mit Schraubenzieher, Drahtbürste und Pinsel machten sich die Helfer anschließend ans Werk und brachten die Bänke wieder auf Vordermann.

Diese Frühjahrsaktion blieb auch der Kreissparkasse Westerwald-Sieg nicht verborgen. Dank des Engagements von Ratsmitglied Falk Ostermann sowie von Rebecca Seuser von der Verbandsgemeindeverwaltung erhält die Ortsgemeinde für diese Aktion eine Spende in Höhe von 150 Euro.

Das Geld wird für den kommenden LeDoMo am 25.06.2026 verwendet. Neben den bekannten Kaltgetränken werden dann Würstchen und Brötchen kostenlos angeboten!

Daher ergeht eine herzliche Einladung an alle Schürdterinnen und Schürdter sowie an die Freunde der Gemeinde: Kommt am 25.06.2026 ab 19:00 Uhr zur Grillhütte und wir verbringen gemeinsam einen schönen Feierabend. Wir sind Schürdt!