BETZDORF – NaK in der Linde: Lebensfreude pur

Gerade in so schwierigen Zeiten wie heute sehnt man sich nach Entspannung und purer Lebensfreude. Dieses Gefühl vermittelte das Duo NaK schon im Vorjahr in der Betzdorfer Kultkneipe „Zur Linde“. Damals wünschten sich die Besucher: „Kommt bald wieder“. Der Wunsch ist Kneipenwirt Florian Schuster Befehl: Am 28. März ist das Duo wieder in der Linde zu Gast.

Nach dem ersten Linde-Konzert freuen sich Lena Noack (Gesang) und Ugo Loi (Gitarre, Gesang) schon jetzt auf das Konzert: „Damals war eine Superstimmung und es hat Spaß gemacht, den Gästen so richtig einzuheizen“.

Dass es wieder ein Superabend wird, dafür garantiert NaK mit seinem Repertoire an fetzigen Eigenproduktionen und Coversongs quer durch die Welt der internationalen Hitlisten. Ob es um einfühlsame Balladen geht oder krachende Rock- und Popsongs: NaK sorgt überall für fetzige Stimmung.

Hinzu kommt die heimelige „Linde-Atmosphäre“, die den Auftritt des Duos zu einer Art „Wohnzimmerkonzert“ macht. NaK und Publikum werden deshalb am 28. März wieder eine große Familie, die die Lebensfreude pur genießt. Einlass ist ab 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut herum.