BIRGEL – Fallensteller im Bereich Birgel

Montag, 03. März 2025, in der Zeit zwischen 13:00 und 18:30 Uhr geriet der freilaufende vier Jahre alte Kater Struppi mit einer Pfote in ein Tellereisen. Mitsamt der Falle schleppte er sich zu seinen Besitzern in die Hauptstraße in 54587 Birgel. Der Kater wurde schwer verletzt – ist aber bereits auf dem Weg der Besserung. Hinweise zu dem Fallensteller werden an die zuständige Polizeiinspektion in Prüm erbeten; 06551-942 25 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de. Quelle und Foto: Polizei