WEYERBUSCH – Sachbeschädigungen in Weyerbusch und im Ortsteil Hilkhausen

In der Zeit zwischen Samstagabend, 08. März 2025, 23.30 Uhr, und Sonntagmorgen,März 2025, 04.00 Uhr, kam es im Weyerbuscher Ortsteil Hilkhausen, im Talweg, zu Sachbeschädigungen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entzündeten Unbekannte vor dem Dorfgemeinschaftshaus zwei Feuer. Holz und anderes Brennmaterial entwendeten sie zuvor von einem benachbarten Grundstück. Weiterhin stießen die Täter ein, gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus aufgestelltes, Insektenhotel um. Durch eines der Feuer wurde ein Brunnen beschädigt. Auch am Insektenhotel entstand Sachschaden.

Am Sonntagmorgen, 09. März 2025, kam es zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr in der Raiffeisenstraße in Weyerbusch zu einem weiteren Vorfall. Unbekannte kletterten über ein Garagendach auf die Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Von dort warfen sie Gartenmöbel und eine Holzplatte auf die Straße. Außerdem wurde vor dem Haus ein Kanaldeckel ausgehoben. Ob für beide Ereignisse dieselben Täter in Betracht kommen, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei