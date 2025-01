BETZDORF-BRUCHE – Wohnungsbrand in 57518 Betzdorf – Ortsteil Bruche

Sonntagmittag, 26. Januar 2025 gegen 13 Uhr, alarmierte die integrierte Leitstelle in Montabaur über einen Brand eines Mehrfamilienhauses in der Arrenbrechtstraße in Betzdorf. Sowohl durch die umliegenden Feuerwehren, den Rettungsdienst als auch durch die Polizei Betzdorf wurden unverzüglich starke Kräfte an die Brandörtlichkeit entsandt.

Nachdem alle Hausbewohner aus dem Anwesen evakuiert worden waren, konnte eruiert werden, dass eine Kellerwohnung von dem Brand betroffen war. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei dürfte auch aus dieser Wohnung die Brandursache gesetzt worden sein. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand zwar zeitnah eingedämmt und anschließend gänzlich gelöscht werden, die Wohnung brannte jedoch augenscheinlich völlig aus und dürfte folglich aktuell unbewohnbar sein.

Die Bewohnerin der betreffenden Wohnung erlitt eine Rauchintoxikation und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Brandursache sowie eine genaue Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an und werden durch die Kriminalinspektion Betzdorf übernommen. Quelle: Polizei