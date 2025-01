WISSEN – Wissener Schützenverein lädt zu offenem Training ein – Entdecken Sie den Schießsport!

Der Wissener Schützenverein lädt am 02. Februar 2025 zu einem offenen Training ein. An diesem Tag haben alle Interessierten die Möglichkeit, das sportliche Angebot des Vereins kennenzulernen und einen Einblick in die vielfältige Welt des Schießsports zu erhalten.

Das offene Training findet im Wissener Schützenhaus statt und richtet sich an alle, die sich für den Schießsport interessieren – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Besonders herzlich eingeladen sind Kinder und Jugendliche, die auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung sind. Der Schießsport fördert nicht nur die Konzentration und Disziplin, sondern bietet auch eine tolle Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen und Teamgeist zu erleben.

„Wir möchten allen die Chance geben, unseren Sport kennenzulernen und die Freude am Schießsport zu entdecken. Der Wissener Schützenverein ist ein Ort der Gemeinschaft, und wir freuen uns darauf, viele neue Gesichter willkommen zu heißen“, so Schießmeister Burkhard Müller.

Das Training beginnt um 10 Uhr und wird von erfahrenen Trainern geleitet, die den Teilnehmern die Grundlagen des Schießsports näherbringen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, sodass alle Besucher einen angenehmen und informativen Tag verbringen können.

Kommen Sie vorbei und erleben Sie, was der Wissener Schützenverein zu bieten hat! Der Wissener Schützenverein freut sich über reges Interesse und einen für alle informativen Tag!