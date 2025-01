NEUWIED – Leserbrief von Manfred Kirsch zur Absicht von Friedrich Merz

Angesichts der Tatsache, dass der Unionskandidat Friedrich Merz munter dabei ist, die Brandmauer gegen die AfD so richtig einzureißen, und die Stimmung hierzulande nach dem entsetzlichen Verbrechen in Aschaffenburg weiterhin nach rechts gerückt ist, steht Merz in der Tradition des deutschen Faschismus und seiner blutbeschmierten Vorgänger aus der Weimarer Republik. Ja, die Demokratie in der Bundesrepublik wird wieder einmal von rechts bedroht und das sogenannte deutsche Volksempfinden driftet ebenfalls immer weiter nach rechts. Damit tilgt Friedrich Merz wieder einmal die von Angela Merkel zumindest als liberal geltende Flüchtlingspolitik.

In meiner Heimatstadt Neuwied kenne ich im Kampf gegen die Rechten viele engagierte CDU-Mitglieder, die über Friedrich Merz‘ Einlassungen erschrocken sind. Wir sehen in unserer Bundesrepublik Parallelen zu Weimar und zu dem, was sich in Österreich abspielt. Allen, die mit dem Gedanken spielen, CDU zu wählen, sich aber gleichzeitig für die demokratische Republik entscheiden, muss man die Warnung zukommen lassen, keine CDU zu wählen, sondern sich für Parteien zu entscheiden, die zu Geist und Buchstaben unseres Grundgesetzes passen.

Die CDU und CSU mit dem Kanzlerkandidaten Merz sind demokratisch unzuverlässig, was die Wahl dieser Parteien unmöglich macht. CDU, CSU und AfD und Teile des BSW gefährden mit ihrer Politik die Demokratie und ich hoffe, dass Olaf Scholz und die SPD genau dies in den verbleibenden Wochen bis zur Bundestagswahl den Wählerinnen und Wählern vermitteln werden. Doch Merz befindet sich offensichtlich auf einem Wahlkampf-Egotrip und will mit allen Mitteln die Macht hierzulande an sich reißen. Er gefährdet mit dem Einreißen der Brandmauer gegen die AfD das demokratische Gemeinwesen exorbitant. Manfred Kirsch, Neuwied