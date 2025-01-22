BEROD – SPD besuchte Unternehmen Puderbach Paletten in Berod

Die SPD-Fraktion des Verbandsgemeinderates Altenkirchen-Flammersfeld besuchte jüngst die einheimische Firma Puderbach Palettenwerk in Berod. Im Gespräch mit Seniorchef Ottmar Puderbach und Juniorchef Thilo Puderbach informierte man sich umfassend vor Ort über die aktuelle Produktion und Situation des Unternehmens und über die weiteren Pläne am Standort.

Das Unternehmen geht zurück auf einen kleinen Handwerksbetrieb des Großvaters in der Ortsmitte von Berod, der ursprünglich als „Wagner“ Wagenräder herstellte. Später waren es dann Kartoffelkisten und schließlich Paletten für die wachsende Wirtschaft. Seniorchef Ottmar Puderbach schilderte die bewegte Geschichte der Familie und der handwerklichen Entwicklung über mehrere Jahrzehnte. 1966 siedelte das Unternehmen auf den heutigen Standort am Beroder Lauterberg um und die erste Halle wurde gebaut. Infolgedessen expandierte man mehr und mehr. Heute sind auf rund 7 ha Werksgelände rund 120 Mitarbeitern beschäftigt.

Das Unternehmen Puderbach Paletten ist einer der größten Palettenproduzenten Deutschlands und stellt standardisierte Paletten wie z.B. Chemische Paletten CP oder die bekannte Euro-Palette in großer Stückzahl her. Die Paletten werden arbeitstäglich im Zweischichtbetrieb produziert. Pro Jahr benötigt das Unternehmen dafür eine große Menge naturbelassenes Holz, das sowohl aus der Region als auch aus europäischen Ländern und weltweit importiert und verwendet wird. Produktion und Vertrieb erfolgen direkt an Endkunden aus Gewerbe und Industrie. Alle Paletten müssen aufgrund gesetzlicher Vorschriften vor dem Versand einer Wärmebehandlung unterzogen werden; dafür bestehen mehr als 40 große Trocknungskammern, in denen die Ware 24 bis 48 Stunden erhitzt und getrocknet wird. Die notwendige Energie erzeugen zwei eigene große Hackschnitzelanlagen.

Das neuere zweite Standbein, die Puderbach Holzhandel, vermarktet Parkett, Design- und Outdoordielen aus Holz, Vinyl und dem witterungsbeständigen Verbundwerkstoff WPC. Die fertig produzierte Ware wird von Herstellerfirmen über Container aus China bezogen, je nach Bestellung konfektioniert und ausgeliefert. Vermarktet wird hier an namhafte größeren klassische Holzhandlungen sowie über die eigene Internetplattform mondesi.de.

Das Unternehmen Puderbach ist bis heute ein inhabergeführtes reines Familienunternehmen, von je her in Berod Nahe Altenkirchen ansässig und fühlt sich der Westerwälder Heimat sehr verbunden. Perspektivisch strebt man eine Expansion am Hauptstandort an. Zurzeit werden weitere Standorte in Altenkirchen und Mündersbach insbesondere für den Holzhandel genutzt. Werk und Produktion auf dem Beroder Lauterberg bedingen seit geraumer Zeit einen regen LKW-Verkehr, der bis heute mitten durch den Ort geführt wird. Zur Entlastung strebt man einen anderen Firmenanschluss durch den Bau einer neuen Zufahrtsstraße an. Die Pläne dazu sind ausgearbeitet und wurden anschaulich dargestellt und in Folge auch vor Ort von den Chefs näher erläutert.

Die SPD-Fraktion zeigte sich beeindruckt von Größe und Leistungsfähigkeit des heimischen Unternehmens, das sich bereits zu einem Global Player entwickelt hat. Fraktionsvorsitzender Frank Bettgenhäuser bedankte sich im Namen aller für die umfassenden Informationen, die Einblicke und den herzlichen Empfang im Beroder Werk.

Foto: Puderbach Paletten GmbH