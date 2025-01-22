NEUWIED – Verkehrsunfall mit Personenschäden am 16. Januar 2026 in Neuwied

Der Verkehrsunfall ereignete sich am 16. Januar 2026 gegen 13:37 Uhr. Die 21-jährige Fahrerin eines roten Hyundai und der 25-jährige Fahrer eines schwarzen BMW befuhren die Feldkircher Straße in Neuwied in entgegengesetzte Richtungen. Als die Fahrerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden BMW und es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt. Quelle Polizei