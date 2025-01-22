NEUWIED – Verkehrsunfall mit Personenschäden am 16. Januar 2026 in Neuwied

Der Verkehrsunfall ereignete sich am 16. Januar 2026 gegen 07:20 Uhr. Die 20-jährige Fahrerin eines blauen BMW befuhr die Abfahrt der B 256 und beabsichtigte an der folgenden Einmündung nach links auf die Allensteiner Straße einzubiegen, übersah aber den bevorrechtigten 35-jährigen Fahrer eines Citroen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin an der Schulter und der Fahrer am Oberkörper und im Gesicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei