BERLIN – Richard Gere im Deutschen Bundestag – Ellen Demuth MdB im Gespräch mit Schauspieler zur Lage in Tibet

Ellen Demuth hat am Dienstag an einem interfraktionellen Austausch zur Lage in Tibet im Deutschen Bundestag teilgenommen. Das Treffen mit dem international bekannten Hollywood-Schauspieler und langjährigen Vorsitzenden der International Campaign for Tibet, Richard Gere, fand auf Organisation ihres CDU-Fraktionskollegen, Michael Brand MdB, im Rahmen des Parlamentskreises Tibet statt.

Richard Gere engagiert sich seit vielen Jahren mit großer persönlicher Überzeugung für die tibetische Sache und gab gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der tibetischen Community einen Einblick in die aktuelle Lage in Tibet. Im Mittelpunkt des Austauschs standen insbesondere die Situation der Menschen in Tibet sowie die Frage, wie die internationale Aufmerksamkeit für sie gestärkt werden kann.

„Für mich als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages war dieser Termin ein wichtiger fachlicher Austausch, um unterschiedliche Perspektiven auf die Entwicklungen in Tibet kennenzulernen und einzuordnen. Zugleich war die Begegnung mit Richard Gere auch persönlich eine besondere Erfahrung“, so Demuth.