HEDDESDORF – Ehrungen beim VdK in Heddesorf

Im Rahmen der jüngsten Versammlung konnten erneut langjährige Mitglieder des Sozialverbandes VdK in Heddesdorf geehrt werden. Vorsitzender Sven Lefkowitz betonte in seiner kurzen Laudatio auf die beiden geehrten Maria Dresen-Gülden und Brigitte Holl, dass der Verband sehr stolz auf seine langjährigen Mitglieder sei. Beide seien bereits seit 20 Jahren dem VdK verbunden. „Das ist keine Selbstverständlichkeit und für das kontinuierliche Wirken eines Verbandes von großer Bedeutung“, sagte Lefkowitz. Brigitte Holl ist seit vielen Jahren auch als Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes. Neben der Ehrennadel und einer Urkunde bedankte sich Lefkowitz stellvertretend für den ganzen Vorstand mit einem Blumenstrauß bei beiden Damen für die langjährige Treue und das Engagement für die Gemeinschaft.