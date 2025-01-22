STADT NEUWIED – Neuwieds Gastro-Guide gibt Überblick und Orientierung – Kulinarisches in der Innenstadt zwischen Klassikern und Kreativem

Pizza, Pommes, Döner: Wer an die Gastronomie in der Neuwieder Innenstadt denkt, hat oft ein recht einseitiges Bild im Kopf. Ein genauer Blick zeigt jedoch: Die kulinarische Vielfalt von regional bis international ist deutlich größer als vielfach angenommen. Die Stadt Neuwied macht mit einem neuen Info-Flyer sichtbar, wie vielfältig ihre City ist – diesmal mit dem Fokus auf die Gastronomie. Der neue „Gastro-Guide“, der aktuell in der Innenstadt verteilt wird, zeigt auf einen Blick, wie breit das kulinarische Angebot in der Deichstadt aufgestellt ist.

„Leider verbinden viele die Neuwieder Innenstadt vor allem mit einem sehr monotonen Speisenangebot“, weiß Citymanagerin Michaela Ullrich. „Wer sich den neuen Gastro-Guide aber einmal genauer anschaut, merkt schnell: Die Auswahl ist deutlich größer als gedacht.“ Neben Imbissangeboten finden sich zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros mit modernen Konzepten und ganz unterschiedlichen Küchen – von regionalen Spezialitäten hin zu Internationalem.

Der neue Guide im praktischen Stadtplanformat bietet schnelle Orientierung. Er lädt dazu ein, die kulinarische Seite der Innenstadt neu zu entdecken. Die gastronomischen Betriebe sind übersichtlich auf einer Karte der City verortet, sodass sich Wege gut planen und neue Lieblingsorte leicht finden lassen. Oberbürgermeister Jan Einig betont: „Eine lebendige Gastronomieszene ist ein wichtiger Baustein für eine attraktive Innenstadt. Der Gastro-Guide macht Lust darauf, die Neuwieder City auch kulinarisch zu erleben.“

Auch eine aktualisierte Neuauflage des Innenstadt-Guides für den Einzelhandel wird aktuell in der Innenstadt ausgelegt. Die Online-Versionen der beiden Innenstadtverzeichnisse bieten Details wie die genauen Adressen, Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Unternehmen. Beide Formate sind Teil einer Reihe von Informationsangeboten, mit denen das Citymanagement die unterschiedlichen Facetten der Innenstadt übersichtlich und zugänglich darstellen möchte. Michaela Ullrich freut sich über Hinweise und Ergänzungen: „Unser Ziel ist es, ein möglichst vollständiges Bild der Innenstadt zu zeigen. Wer Anregungen hat oder Änderungen mitteilen möchte, kann sich jederzeit gerne melden.“ Erreichbar ist sie per E-Mail an mullrich@neuwied.de. Innenstadt-Guide und Gastro-Guide steht auch online bereit: www.neuwied.de/innenstadt-guide.