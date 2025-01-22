BERLIN – Ellen Demuth MdB informiert – Girls’ Day im Deutschen Bundestag

Ellen Demuth ruft zur Teilnahme am Girls’ Day am 23. April 2026 auf. Das Angebot richtet sich an Mädchen und junge Frauen im Alter von 14 bis 21 Jahren und ermöglicht Einblicke in Berufe und Studienfelder, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind, etwa in den Bereichen IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik.

Auch der Deutsche Bundestag beteiligt sich und bietet Schülerinnen die Gelegenheit, parlamentarische Arbeit hautnah kennenzulernen sowie erste praktische Eindrücke zu sammeln. Ebenso bietet die Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Programm zum Girls’ Day an. Unter dem Motto „Frauen im Handwerk“ erhalten Teilnehmerinnen dort spannende Einblicke in handwerkliche Berufe und Karrierewege.

„Mir ist es ein großes Anliegen, Mädchen aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen diese besondere Chance zu eröffnen. Der Girls’ Day im Bundestag kann neue Perspektiven aufzeigen und dazu ermutigen, eigene Wege selbstbewusst zu gehen, gerade auch in Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind“, betont Ellen Demuth.

Interessierte Schülerinnen aus dem Wahlkreis sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Reise- und Übernachtungskosten müssen selbst getragen werden. Bei Interesse gerne unter ellen.demuth@bundestag.de melden.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn Mädchen und junge Frauen aus unserer Region diese Gelegenheit nutzen und neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft entdecken“, so Demuth abschließend.