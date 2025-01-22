ROMMERSDORF – „Nacht der Grablegung“ in der Abtei Rommersdorf

In der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis wird ein besonderer Kreuzweg mit dem traditionellen Trierer Brauch der Grablegung veranstaltet. Dieses spirituelle Ereignis bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Karfreitags- und Ostertage intensiv zu erleben. Am Abend des Karfreitags, 3. April 2026, um 20:00 Uhr laden die Prämonstratenser-Tertiaren in die historische Abtei Rommersdorf ein.

Die altehrwürdige Anlage, die einst bis zur Zwangsauflösung im Jahr 1803 vom Orden erbaut und bewohnt war, öffnet ihre Tore für ein eindrucksvolles religiöses Erlebnis. Der Kreuzweg führt durch den Klausurbereich der Abtei, der unter anderem einen Kräutergarten, die Kirchenruine, die Abtskapelle, das Refektorium und den Kapitelsaal umfasst. Er greift das „Dunkel“ des Karfreitags-Geschehens um das Leiden Jesu auf.

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten aus der Region und soll helfen, die Bedeutung von Karfreitag und Ostern neu zu entdecken. Seit einigen Jahren ist der Orden mit seinen Tertiaren wieder in der Abtei präsent und setzt damit eine jahrhundertealte Tradition fort.